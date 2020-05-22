هل هى ازمة نخب - محمد مهاجر

2020/05/22 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -فى حالة العمل الجماعى تكون هنالك اوقات الامور فيها معقدة فيصعب على الناس اتخاذ القرار.



وحين يكون الامر ملحا يميل الناس الى سلوك اقرب الطرق من اجل ايجاد الحلول, حتى ولو كانت خاطئة.



وكثيرا ما ينشأ وضع يصدق فيه المثل الشائع الذى يقال فى الشخص المعاند: "نقول ثور ..



يقول احلبوه".



وحلاب الثور يجد نفسه يغرد خارج السرب.ان المرحلة الانتقالية فى السودان تجد نفسها مواجهة بتحديات جمة.



ومن تلك ال ......





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