تركيا تُرسل طائرات شحن عسكرية إلى ليبيا تمهيداً للهجوم على مدينة “ترهونة”

2020/05/22 | 19:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت القوات #التركية طائرات شحن عسكرية إلى #ليبيا، اليوم الجمعة، دعماً لـ «حكومة الوفاق» الموالية لها، وذلك من أجل شن هجوم عسكري على مدينة “ترهونة”.وبحسب موقع «العربية نت»، أكد “غيث اسباق” مسؤول جهاز الرصد…

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