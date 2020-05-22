الأحد أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية

2020/05/22 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر المبارك.من جهتها، نقلت صحيفة “الراصد” السعودية، إعلان 6 دول حتى الآن، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم، ما يعني أن غدا […]

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