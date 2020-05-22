2020/05/22 | 19:11 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة ملفات ستطرحها بغداد خلال حوارها مع واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة ملفات ستطرحها بغداد خلال حوارها مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة ملفات ستطرحها بغداد خلال حوارها مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).