2020/05/22 | 19:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الصحة: بغداد تتصدر عدد الاصابات بـ 48ـ تليها ذي قار بـ12 إصابة، والمثنى بـ6 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​الصحة: بغداد تتصدر عدد الاصابات بـ 48ـ تليها ذي قار بـ12 إصابة، والمثنى بـ6) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​الصحة: بغداد تتصدر عدد الاصابات بـ 48ـ تليها ذي قار بـ12 إصابة، والمثنى بـ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).