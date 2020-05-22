تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/05/22 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

سجلت محافظة ذي قار اليوم الجمعة 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري أن نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفايروس جميعهم ملامسين للمتوفية المصابة بالكورونا التي سجلت مؤخرا وهم من سكنة قضاء الاصلاح شرق مركز المحافظةمبينا انه تم ايضا تسجيل ٣ حالات شفاء جديدة لمصابين بالكورونا

وأضاف الجابري انه ومع تسجيل هذه الإصابات يكون مجمل الموقف الوبائي لمحافظة ذي قار منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم 92 اصابة منها 72 حالة شفاء 4 وفيات .

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة (22 آيار 2020)، أن نتائج اختبارات فيروس كورونا تعلن بإشراف منظمة الصحة العالمية، فيما أشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بإمكانية التعايش مع كورونا وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.

وقال ال

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا، في المحافظة، للساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى سجلت اليوم 4 حالات مؤكدة بفيروس كورو

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الجمعة (22 أيار 2020)، تسجيل 25294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، و1263 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال يوم أمس الخميس.

وأكدت الجامعة التي أطلقت م

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