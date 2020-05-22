الأحد أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية

2020/05/22 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا...





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