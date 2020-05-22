بالصور.. أهالي الموصل يحيون يوم القدس العالمي

2020/05/22 | 19:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز احيا اهالي مدينة الموصل يوم القدس العالمي .التي دعي اليها الامام الخميني المقدس في التاسع من شهر رمضان المبارك عام 1979 , حيث شارك ابناء المدينة من خلال وقفة استذكاريه وقد اقتصرت الفعاليات هذا العام برفع علم الفلسطين وحرق علم الكيان الغاصب من دون اقامة مسيرات حاشدة التي كانت تقام سنويا […]

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