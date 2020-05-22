2020/05/22 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الجمعة، وغدا السبت المتمم لشهر رمضان، و سيكون الأحد القادم أول أيام عيد الفطر.وتعذر رؤية هلال شوال في مرصد الأهلة بمدينة تمير.وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان.وطالبت ممن يرى الهلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية : تعذر رؤية هلال شوال.. وعيد الفطر الأحد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية : تعذر رؤية هلال شوال.. وعيد الفطر الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).