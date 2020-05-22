مصدر يكشف عن فوز الساعدي بمنصب وزير النفط ومحاولات سياسية لتغييره

2020/05/22 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد مصدر نيابي مقرب من نواب البصرة في البرلمان العراقي ان مرشح وزارة النفط زيدون الساعدي فاز بمنصب الوزير الذي هو من استحقاق البصرة وكان فوزه بنسبة كبيرة في التصويت البرلماني الاخير ومع ذلك تم تمرير خمسة اسماء منافسة تلته في الحصول على الاصوات.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز” إن “العقلاء […]

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