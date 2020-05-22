صور وفيديو.. هكذا تم إحياء

2020/05/22 | 19:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظمت فصائل الحشد الشعبي العراقية يوم الجمعة مسيرتين في مدينة كركوك، إحياء لـ"يوم القدس".

وقال مسؤول محور الشمال للحشد الشعبي في كركوك ابو رضا النجار لوكالة شفق نيوز، "نحن نحضر هنا في آخر يوم جمعة من شهر رمضار المبارك لنرسل رسالة استنكار الى اسرائيل"، مبينا انه "تلبية لنداء الامام الخميني في يوم القدس نظم الحشد الشعبي التركماني مسيرتين داخل مدينة كركوك".

واضاف انه "سنصلى في القدس ورسالتنا الى فلسطين نحن معكم ولا نترككم، ونقول لاسرائيل اننا سنصلي في القدس".

وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى اليوم مسيرات نظمها أنصار إيران في العراق لمناسبة يوم القدس، وقد أضافت المجموعات المسلحة، جداريات جديدة في مدن البلاد لكل من حسن نصر الله، والحوثي، وقاآني، بعد أن كانت رفعت أخرى في العاصمة بغداد للخميني والخامنئي وابي مهدي المهندس و قاسم سليماني فيما صدرت دعوات لإزالتها.

ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الذي يجري احياؤه في الجمعة الاخيرة من رمضان في كل عام هو حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس عاصمة فلسطين ويجري فيه حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للاحتلال في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية.

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