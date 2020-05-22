صحة الرصافة: الاصابات بكورونا قاربت الالف

2020/05/22 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الجمعة، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ26 جديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها اليوم وذكرتها وزارة الصحة والبيئة في موقفها الوبائي، مبينا ان العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى قرابة الالف اصابة.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع: تسع اصابات في مدينة الصدر، وخمس في البلديات ومضمار العابد والزراعية، واصابتان في حي اور، واصابتان من الدورة والشرطة الرابعة".وأضاف "واصابة واحدة في كل من مناطق: معامل الباوية، والعبيدي، وسبع قصور شارع ابو علي، وحي البساتين، والشعب، وشارع النضال، وحي الغدير، والجادرية قرب جسر الطابقين".واوضح انه "تم نقل جميع المصابين الى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 980 اصابة توفي منها 43 واكتسب الشفاء 419 ومتبقي قيد العلاج 518".وحذر الساعدي من "تزايد اعداد الاصابات جراء الخرق للحجر الصحي وغياب الالتزام بإجراءات السلامة والتجمعات في العديد من الاحياء السكنية".

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