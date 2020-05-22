صحة ذي قار: سجلنا 92 اصابة بكورونا لغاية الان

2020/05/22 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 92 اصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل اول اصابة ولغاية اليوم.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا".وأضاف ان "جميعهم من الملامسين للمتوفية المصابة بكورونا التي سجلت مؤخرا، وهم من سكنة قضاء الاصلاح شرقي مركز المحافظة".واوضح انه "تم ايضا تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة لمصابين بكورونا".وبين انه "مع تسجيل هذه الإصابات يكون مجمل الموقف الوبائي لمحافظة ذي قار منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم 92 اصابة، منها 72 حالة شفاء واربع وفيات".

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