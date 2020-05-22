مشروع نفطي بين العراق والأردن بمليارات الدولارات يواجه المجهول

2020/05/22 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..يواجه مشروع خط أنابيب النفط بين العراق والأردن مشاكل وتحديات جمة تزامنا مع جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يهدد استكمال المشروع في الوقت المحدد، وقد يتم غض النظر بشأنه تماما، وفقا لمجلة “فوربس”.وذكر تقرير للمجلة الأميركية نشر أنه على الرغم من أن بغداد وعمان أكدتا أنهما ستواصلان متابعة المشروع “الاستراتيجي” […]

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