بقفزة قياسية حادة.. إصابات كورونا في قطر تتخطى الـ40 ألفا

2020/05/22 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا قياسيا بأكثر من 1.8 ألف حالة جديدة.وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 1830 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة مقابل 1554 أمس.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في قطر 40481، بما فيها 32569 حالة نشطة، بينها […]

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