بعد مدير مكتبه.. وزير التعليم يستبدل ناطق الوزارة

2020/05/22 | 19:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، بتكليف الدكتور حيدر جبر العبودي ناطقا ومتحدثاً رسميا للوزارة بدلاً عن عدنان العربي.

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