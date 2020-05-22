كورونا يعود الى دهوك بعد إعلان خلوها من الفيروس

2020/05/22 | 19:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان اليوم الجمعة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

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