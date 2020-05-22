2020/05/22 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجمع الفقهي يعلن ان يوم غد متمم لشهر رمضان والاحد اول ايام عيد الفطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجمع الفقهي يعلن ان يوم غد متمم لشهر رمضان والاحد اول ايام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجمع الفقهي يعلن ان يوم غد متمم لشهر رمضان والاحد اول ايام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).