المجمع الفقهي يعلن يوم غد السبت متمماً لرمضان والاحد اول ايام عيد الفطر

2020/05/22 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن المجمع الفقهي العراقي، اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وذكر بيان صادر عن المجمع...





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