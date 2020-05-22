المجمع الفقهي العراقي وإقليم كوردستان يعلنان الأحد أول أيام العيد

2020/05/22 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المجمع الفقهي العراقي أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة.

وكتب المجمع على صفحته في فيسبوك، أن "يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٣م هو متمم لشهر رمضان المبارك ١٤٤١هـ وأن يوم الأحد هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبها، قالت دار الافتاء في العراق في بيان، "عدم ثبوت رؤية هلال شوال ١٤٤١ هجرية ويكون يوم السبت المتمم لشهر رمضان وان يوم الأحد المصادف 24/5/2020 أول أيام عيد الفطر المبارك".

بدورها، قالت وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان، في بيان، إنه "تعذر رؤية شهر شوال مساء الجمعة، ليكون يوم غد السبت متمماً لشهر رمضان، ويوم الأحد أول أيام عيد الفطر".

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