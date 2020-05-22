مصر تسجل 783 اصابة و11 وفاة جديدة في كورونا

2020/05/22 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 783 حالة اصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا.وقال مجاهد في بيان، انه "تم تسجيل 783 اصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضاف ان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15 ألفاً و786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة".وأشار إلى "خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى اليوم".

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