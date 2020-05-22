صحة البصرة تكشف عن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا (جدول)

2020/05/22 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة البصرة، مساء اليوم الجمعة، جدولا يتضمن التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة التي سجلتها اليوم بفيروس كورونا.وبحسب الجدول الذي اطلعت "كلكامش برس" عليه، فإن الاصابات لهذا اليوم سجلت حالة واحدة في حي الحسين، والحالة الثانية في منطقة الشرامخة.

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