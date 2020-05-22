اتحاد الفروسية ينفي توقيعه على التقرير المالي للاولمبية

2020/05/22 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى الاتحاد العراقي للفروسية، توقيعه على قوائم التقرير المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي المركزي للفروسية، تبدي استغرابها من ظهور توقيع باسمها على قوائم التقرير المالي المزمع للجنة الاولمبية العراقية والذي تم نشرها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي”.وأوضح ان […]

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