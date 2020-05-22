إغلاق قضاء بالكامل في ذي قار بعد تسجيل 12 اصابة بكورونا

2020/05/22 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه رئيس خلية الازمة في قضاء الإصلاح احمد ناظم الرميض ، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بغلق قضاء الإصلاح شرق محافظة ذي قار غلقا كاملا ابتداءً من الليلة، اثر تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا عقب إجراء التحري الصحي (الفحوصات) مؤكداً مواصلة عمليات التحري.وقال المريض في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الـ12 اصابة التي […]

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