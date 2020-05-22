العراق : ديوان الوقف السني يعلن الأحد أول أيام العيد

2020/05/22 | 20:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول ايام عيدالفطر. وقال رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش خلال مؤتمر صحفي أعقب مجلس رؤية اقامه الوقف لرؤية هلال شهرشوال إنه “لم تثبت رؤية الهلال هذا اليوم وبذلك يكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، […]

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