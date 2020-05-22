المجمع الفقهي يعلن ان يوم الاحد اول ايام عيد الفطر + وثيقة

2020/05/22 | 20:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..اعلن المجمع الفقهي العراقي ان يوم غد متمم لشهر رمضان.وقال المجمع في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الجمعة انه “لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وبهذا سيكون يوم غد السبت متمم لشهر رمضان المبارك“.واضاف “ان يوم الاحد سيكون اول ايام عيد الفطر المبارك“.( النهاية)

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