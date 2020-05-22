العراق.. كورونا يغلق قضاءً بالكامل في ذي قار

2020/05/22 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس خلية الازمة في قضاء الإصلاح احمد ناظم الرميض ، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بغلق قضاء الإصلاح شرق محافظة ذي قار غلقا كاملا ابتداءً من الليلة، اثر تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا عقب إجراء التحري الصحي (الفحوصات) مؤكداً مواصلة عمليات التحري.وقال المريض في بيان تلقته “يس عراق” ان “الـ12 اصابة […]

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