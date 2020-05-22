دار الافتاء يحدد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

2020/05/22 | 20:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المجمع الفقهي العراقي، اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

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