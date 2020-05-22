صحة الرصافة تبين تفاصيل الاصابات الـ 26 الجديدة المسجلة بكورونا

2020/05/22 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كور...





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