كتائب حزب الله تصدر بياناً بخصوص شخصيات تدعي الانتماء لها وتهدد موظفي سلطة الطيران المدني

2020/05/22 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداصدرت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الجمعة، بياناً بخصوص شخصيات تدعي الانتماء لها وتقوم بتهديد موظفين في سلطة الطيران المدني.وجاء في البيان الذي اصدرته الكتائب وتلقته (بغداد اليوم)، "تم إبلاغنا من قبل الجهات الحكومية في سلطة الطيران المدني ان هنالك من يدعي انه تابع الى كتائب حزب الله ومنهم المدعو (حسن الوكيل) نؤكد ان هذا الادعاء غير صحيح".وتابع البيان ان "شخصاً اخر باسم (دريد عبد الله حسن)، يدعي انه يمثل الكتائب ويهدد بعض الموظفين؛ وفي الوقت الذي نطالب الجهات الحكومية بإعتقاله لغرض التحقيق معه ومعرفة خلفيات هذا الادعاء، نؤكد ان الشخص المخول من قبلنا هو الأخ (ابو ياسر الطائي)".واكد البيان ان "كتائب حزب الله ستتخذ الاجراءات المناسبة لردع كل من يريد إلحاق الإساءة به".

بغداد اليوم _ ديالى

طالب عضو البرلمان، النائب فرات التميمي، اليوم الجمعة، بتسليم أمن محافظة ديالى إلى جهاز مكافحة الارهاب بشكل مؤقت، بسبب الاوضاع الامنية والخروقات المتكررة.

وقال فرات التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاوض

بغداد اليوم- بغداد

يفاوض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكتل السياسية على المتبقي من الوزارات غير المُصوَّت عليها، وعلى رأسها: وزارة الثقافة، التي لم يتم التصويت على مرشّح الكاظمي لها د.هشام داود، في جلسة تمرير الحكومة.

مصدرٌ مطلع مقرّب من أ

بغداد اليوم _ بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن السماح لمنظمة "عراق كوير" المدافعة عن المثليين بالعمل داخل العراق.

وقال المتحدث باسم إعلام أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، في تصريح نقلته

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