الكاظمي يفاوض الكتل على (الثقافة) بفارس حرّام.. والمثقّفون يستبشرون

2020/05/22 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

يفاوض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكتل السياسية على المتبقي من الوزارات غير المُصوَّت عليها،...





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