الصحة النيابية تشيد بجهود وزارة الصحة في زيادة عدد الفحوصات واتباع الحجر المناطقي

2020/05/22 | 20:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري بجهود وزارة الصحة والكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا من حيث زيادة عدد الفحوصات اليومية واللجوء إلى الحجر المناطقي، داعياً وزارة التجارة والجهات المعنية إلى توزيع مواد غذائية على المواطنين في المناطق المحجورة.وقال الجبوري في بيان اليوم الجمعة :” في الوقت الذي نعبر فيه عن […]

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