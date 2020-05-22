صحة الرصافة تبين تفاصيل الاصابات الـ”26″ الجديدة المسجلة بفيروس كورونا

2020/05/22 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد 9 منها بمدينة الصدر، مبينا ان العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 980 اصابة.وقال الساعدي في بيان تلقته /المعلومة/ ان “صحة الرصافة سجلت 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع […]

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