شاهد.. موظفو كهرباء يتلذذون بتدخين “الأركيلة” ومواطنون يستشيطون من الطقس الحار وهكذا أنتهى الأمر

2020/05/22 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في ذي قار، بذهاب مواطنين إلى إحدى دوائر الكهرباء في المحافظة بسبب انقطاع التيار لديهم وتعطّل المحولة المشغلة للطاقة.وصدم المواطنون بوجود الموظفين متجمعين في غرفة واحدة ويدخنون الأركيلة غير مكترثين لمعاناة المواطنين ويرفضون الذهاب لتصليح محولة الكهرباء وأنتهى الأمر بمشاجرة بين المواطنين […]

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