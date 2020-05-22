وزير الصحة: اختبارات وارقام كورونا صحيحة بإشراف الصحة العالمية

2020/05/22 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكد وزير الصحة حسن التميمي ، اليوم الجمعة ، إن “الاصابات بفايروس كورونا للمواطنين جميعها أرقام صحيحة” ، مبينا ان نتائج الاختبارات لفايروس كورونا تجرى بإشراف منظمة الصحة العالمية وليس لدى الوزارة “شيء تخفيه “.وقال التميمي في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) على هامش […]

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