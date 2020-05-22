بيان من كتائب حزب الله بخصوص شخصيات تدعي الانتماء لها وتهدد موظفي سلطة الطيران المدني

2020/05/22 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الجمعة، بياناً بخصوص شخصيات تدعي الانتماء لها وتقوم بتهديد موظفين في سلطة الطيران المدني.وجاء في البيان الذي اصدرته الكتائب وتلقته “العهد نيوز” “تم إبلاغنا من قبل الجهات الحكومية في سلطة الطيران المدني ان هنالك من يدعي انه تابع الى كتائب حزب الله ومنهم المدعو (حسن […]

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