رئيس حكومة إقليم كردستان: علينا ديون بقيمة 27 مليار دولار والجزء الأكبر منها سببه الحكومة الاتحادية

2020/05/22 | 20:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز القى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، خطاباً إلى الشعب تحدث فيه عن آخر المستجدات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وخطط الحكومة لمواجهتها، كما تطرق إلى العلاقات مع الحكومة الاتحادية وملفات مهمة أخرى.وقال بارزاني في الخطاب المتلفز، إن إقليم كردستان يواجه أوضاعاً اقتصادية عصيبة نتيجة الآثار السلبية التي خلفها تفشي […]

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