دول عربية وإسلامية تحيي يوم القدس العالمي

2020/05/22 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أحيت جماهير عدة في دول عربية وإسلامية يوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فشهد كل من العراق واليمن ولبنان وإيران مسيرات كبرى، كما شهدت الهند وباكستان وماليزيا وتركيا مظاهرات للتأكيد على إسلامية القدس.و نظم آلاف العراقيين مسيرة شرقي بغداد دعما للقضية الفلسطينية.وتظاهر المئات من فصائل مختلفة من الحشد […]

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