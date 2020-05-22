بارزاني: الإقليم مديون بـ27 مليار دولار والجزء الأكبر سببه الحكومة الاتحادية

2020/05/22 | 20:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور، الجمعة، أن إقليم كردستان مديون بـ27 مليار دولار، مبيناً أن الجزء الأكبر سببه الحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني في خطاب بشأن الأزمة الاقتصادية وأطلعت عليه السومرية نيوز، إن "إقليم كردستان يواجه أوضاعاً اقتصادية عصيبة نتيجة الآثار السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط شأنه في ذلك شأن معظم دول العالم"، مؤكداً "بذل جهود مضنية لتخفيف العبء عن المواطنين".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان بذلت أقصى ما لديها لحسم المشاكل مع بغداد، وعملت على تحرير اقتصاد الإقليم من مخاطر الاعتماد على مصدر دخل واحد في تأمين الإيرادات"، مبيناً أن "الأوضاع الصعبة الراهنة سببها الاعتماد الخاطئ على النفط".وأكد رئيس الحكومة، أن "إقليم كردستان قطع خطوات جدية في العلاقات مع الحكومة الاتحادية منذ أن تسنمت التشكيلة الوزارية التاسعة مهامها رسمياً في تموز 2019".وأوضح بارزاني، : "كانت أولى زياراتنا إلى بغداد، وأبدينا خلالها استعدادنا لحسم الخلافات كافة استناداً إلى الدستور، وطرحنا العديد من المقترحات لإنهاء الملفات العالقة وخصوصاً بشأن النفط، غير أنه وللأسف تأزم وضع بغداد في تشرين الأول من العام الماضي، واستقالت الحكومة العراقية على وقع الاحتجاجات".

وبين : "الآن وبعد أن بدأت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي مهامها، جددنا استعدادنا لحل الخلافات كافة وبما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ككيان اتحادي، وآخر مساعينا في هذا الإطار تمثل بإرسال ثلاثة وفود إلى بغداد، وسنواصل محادثاتنا حتى الوصول إلى حل عادل ودستوري".وتطرق رئيس الحكومة في خطابه إلى خطط مواجهة الأزمة المالية، قائلاً: "أصدرنا العديد من القرارات المهمة بشأن تطبيق قانون الإصلاح الذي يعد جزءاً محورياً من برنامج تشكيلتنا الوزارية التاسعة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الإصلاح عاماً ويشمل الجميع، ولا تراجع عنه مطلقاً".وتابع بارزاني، أن "برنامج عمل الكابينة التاسعة تضمن بوضوح العمل على تثبيت اللامركزية الإدارية للمحافظات وبما يتلاءم مع النظام القانوني والإداري لإقليم كردستان، على أن يتم توزيع الواجبات والمسؤوليات تحت رقابة رئاسة الحكومة".وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان عليها ديوناً بقيمة 27 مليار دولار، الجزء الأكبر منها سببه الحكومة الاتحادية نتيجة عدم إرسال ميزانية إقليم كردستان"، معبّراً عن "أسفه لعدم امتلاك الإقليم أي احتياطي اقتصادي يخفف من الأزمة".ولفت بارزاني، إلى أن "الإقليم يعتمد على الموارد المالية التي ترده شهرياً، وهذا يعني أننا سنواجه مشاكل في كل أزمة اقتصادية"، معبراً عن "تأسفه لتجاهل هذه الحقائق والقضايا السياسية والوطنية كلها، فيما اقتصر التركيز على الرواتب فقط بينما يعلم الجميع مصادرها".وفي الخطاب استعرض رئيس الحكومة، ملفات داخلية تتعلق بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحث الجميع على "الالتزام بها وعدم تبديد ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية من أن التدابير الاحترازية في إقليم كردستان فعالة وناجعة".



وخاطب رئيس الحكومة المواطنين بالقول: "إننا نصغي لجميع انتقاداتكم وملاحظاتكم ومطالبكم الواقعية والمنطقية ونتفهمها ونأخذها بعين الاعتبار، لكن في الوقت نفسه يجب أن تدركوا جيداً الأوضاع الصعبة التي نعيشها".

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