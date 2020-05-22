الصحة تسجل 87 إصابة بكورونا وتماثل 49 للشفاء

2020/05/22 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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