موسكو: سنبذل كل ما في وسعنا لرفع قيود توريد الأسلحة إلى إيران

2020/05/22 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستفعل كل ما بوسعها، لضمان رفع القيود عن توريد الأسلحة إلى إيران، بعد انتهاء سريانها في 18 أكتوبر المقبل.وأضاف ريابكوف، خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمها صندوق “غورتشاكوف” لدعم الدبلوماسية: “لا يمكنني تصور، أنه بعد 18 أكتوبر 2020 سيستمر بأي شكل من الأشكال، سريان […]

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