الصحة العراقية تعلن تسجيل 87 إصابة بكورونا

2020/05/22 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد....

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