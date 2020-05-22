العراق... ما حقيقة السماح لمنظمة تدافع عن

2020/05/22 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن السماح لمنظمة كوير المدافعة عن "المثليين" بالعمل داخل العراق....

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