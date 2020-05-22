غاليليو وبريخت.. خالد القشطيني

2020/05/22 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: خالد القشطيني كثيراً ما قيل إن كل أديب يكتب نفسه في أعماله، أو على الأقل في عمل من أعماله.لدينا في أدبنا العربي المعري، كتب نفسه ومحنته في قصائده.وعندما كنت أترجم إلى العربية في الستينات مسرحية الكاتب الألماني برتولد بريخت «غاليليو» لاحظت أن في هذه المسرحية انعكاسات كثيرة من حياة المؤلف ومواقف من […]

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