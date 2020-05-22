اغلاق قضاء الاصلاح بعد تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا

2020/05/22 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس خلية الازمة قائممّقام قضاء الإصلاح في ذي قار احمد ناظم ، اليوم الجمعة، عن توجيه الأجهزة الأمنية بغلق القضاء غلقا كاملا اثر تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا مع استمرار إجراءات التحري والفحص الصحي.وقال ناظم في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان” الاصابات التي أعلنت نتائجها هذا اليوم كانت لفحوصات اجريت يوم […]

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