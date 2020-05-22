صحة الرصافة تكشف تفاصيل الإصابات الـ26 الجديدة بفيروس كورونا

2020/05/22 | 21:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد 9 منها بمدينة الصدر، مبينا ان العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 980 اصابة.وقال الساعدي في بيان تلقته وكالة اين، ان “صحة الرصافة سجلت 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 9 اصابات بمدينة الصدر ضمن المحلات 551، 524، 516، 538، وقطاعات 9 و1 و31”.واضاف ان “الاصابات المتبقية سجلت بواقع 5 اصابات في البلديات محلة 744 و 742 و 734 ومضمار العابد والزراعية واصابتين في حي اور محلة 341 و345 واصابتين من الكرخ من الدورة محلة 840 والشرطة الرابعة واصابة في المعامل الباوية”.لافتا الى انه “تم تسجيل اصابة في العبيدي محلة 756 واصابة في سبع قصور شارع ابو علي واصابة في حي البساتين محلة 345 واصابة في الشعب محلة 317 واصابة في شارع النضال محلة 101 واصابة في حي الغدير محلة 704 واصابة في الجادرية قرب جسر الطابقين”

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