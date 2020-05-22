 القضاء يحسم مصير اثنين من ابرز مروجي” السموم البيضاء”

2020/05/22 | 21:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، الجمعة، عن حسم القضاء العراقي مصير اثنين من ابرز مروجي المخدرات داخل المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محكمة جنايات ديالى الاولى حسم ملف اثنين من ابرز مروجي المخدرات في ديالى باصدار الحكم بالسجن على المدان( ح-أ) لمدة ثمانية سنوات وغرامة مالية […]

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