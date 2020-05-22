الضم مشكلة إسرائيلية قبل أن تكون فلسطينية - يعقوب بن افرات

2020/05/22 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات "يختبر التطبيق على الأرض، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من كافة الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، لأن تطبيق هذه الجملة القصيرة معقد ومكلف للغاية." هكذا بدأت كفاح زبون مقالها في موقع "الشرق الأوسط" يوم 21 مايو 2020 وهي تعبر عن موقف الأغلبية الساحقة من الشارع الفلسطيني الذي يشكك بنوايا محمود عباس، ولم يعد أحد يصدقه لأنه صاح أكثر من مرة "ذئب!..



ذئب..!"، ولم يكن هناك شيء.إلا أنه و ......





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