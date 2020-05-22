2020/05/22 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان عندما أشاهد حالات البؤس الاجتماعى، سواء الموجودة لدى الغالبية العظمى من شعبنا المصرى، أولدى شعوب أخرى كثيرة..وعندما أربط مشاهد البؤس الاجتماعى، بمظاهرالميتافيزيقا..وبكل تراث الغيبيات، أتأكــّـد من وجود علاقة وطيدة بين الظاهرتيْن..وأنّ الغيبيات هى التى تــُـساعد على (التعايش) مع البؤس..والرضا (بالمكتوب فى اللوح المحفوظ) وأعتقد أنه لولا تراث الغيبيات، أوبصيغة أخرى: لوأنّ البشرقاوموا هذا التراث المُـ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشر وتراث الغيبيات - طلعت رضوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشر وتراث الغيبيات - طلعت رضوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).