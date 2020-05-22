ما حقيقة وفاة فيروز؟

2020/05/22 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الواتساب، منشورا يزعم ان السيدة فيروز “توفيت قبل قليل في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت…”.غير ان هذا المنشور كاذب.وقالت صحيفة النهار نقلا عن مصدر قريب من السيدة فيروز أنها بخير، وان لا صحة اطلاقا لخبر وفاتها.كذلك، نفى غسان الرحباني المنشور المتداول عن صحة […]

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